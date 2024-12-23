Полиция Южной Кореи анализирует записи телефонных разговоров президента Юна

Полиция Южной Кореи анализирует записи телефонных разговоров президента Юн Сок Ёля, которые она получила в ходе расследования введения им военного положения, 23 декабря сообщает агентство Yonhap со ссылкой на официальных лиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии