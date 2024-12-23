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Полиция Южной Кореи анализирует записи телефонных разговоров президента Юна

Полиция Южной Кореи анализирует записи телефонных разговоров президента Юна

Полиция Южной Кореи анализирует записи телефонных разговоров президента Юн Сок Ёля, которые она получила в ходе расследования введения им военного положения, 23 декабря сообщает агентство Yonhap со ссылкой на официальных лиц.

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