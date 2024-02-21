Политик Мариас связал митинги фермеров в Греции с сокращением импорта газа из РФ

Экс-депутат ЕП, профессор институтов ЕС и глава политической партии «Греция — другой путь» Нотис Мариас в ходе митинга в греческой столице заявил, что протесты фермеров связаны с уменьшением объемов импорта природного газа из РФ.
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