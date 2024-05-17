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Русская весна

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Вражеские аналитические ресурсы подтверждают продвижение российских войск (КАРТА)

Вражеские аналитические ресурсы подтверждают продвижение российских войск (КАРТА)

Вражеские аналитические ресурсы подтверждают продвижение российских войск на ряде направлений. Так, на купянско-сватовском участке фронта российские войска продолжают давить вдоль железной дороги севернее Кисловки с целью последующих атак в направлении Ивановки, юго-восточнее от которой ВС РФ также предпринимает попытки улучшить свои тактические позиции.

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