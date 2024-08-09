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Почему так много одиноких людей на планете и как найти свою любовь

Почему так много одиноких людей на планете и как найти свою любовь

Почему так много одиноких людей на планете и как найти свою любовь Век технологий и информации, который мы сейчас переживаем, стал парадоксом: несмотря на доступность общения, множество людей испытывает острое чувство одиночества.

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