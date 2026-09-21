«Пришло время молитвы»: гостья в хиджабе попросила совершить намаз, но русская женщина не растерялась и затянула «Отче наш»

Обычная человеческая вежливость обернулась для русской женщины весьма неожиданным сюрпризом. То, что начиналось с дружелюбных улыбок и разговоров с соседкой, в какой-то момент неожиданно переросло в попытку убедить ее отказаться от христианства и принять ислам — причем прямо у себя же дома.