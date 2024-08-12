Артяков: ВС РФ примут на вооружение улучшенный "плавающий танк"

Global Look Press/Twitter.com/Ministry of Defence of the Russia Российская армия готовится принять на вооружение модернизированную самоходную противотанковую пушку 2С25М, также известную как "плавающий танк", сообщил РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.
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