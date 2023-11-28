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Китайские производители превращают видеокарты RTX 3090 в ИИ-ускорители

Китайские производители превращают видеокарты RTX 3090 в ИИ-ускорители

После того, как стало известно о массовой переделке видеокарт RTX 4090 в специализированные устройства для работы с искусственным интеллектом, китайские заводы взялись за предыдущее поколение флагманских видеокарт от Nvidia.

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