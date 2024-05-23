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Крымское информационное агентство

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В ялтинских котельных заменят оборудование

В ялтинских котельных заменят оборудование

«Ялтинские тепловые сети» продолжают замену котельного оборудования. В рамках инвестпрограммы закуплено 24 котла, которые будут установлены в 13 котельных (они обеспечивают теплом 28 многоквартирных домов, порядка 1000 абонентов и ряд соцобъектов), сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

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