В ялтинских котельных заменят оборудование

«Ялтинские тепловые сети» продолжают замену котельного оборудования. В рамках инвестпрограммы закуплено 24 котла, которые будут установлены в 13 котельных (они обеспечивают теплом 28 многоквартирных домов, порядка 1000 абонентов и ряд соцобъектов), сообщила глава городской администрации Янина Павленко.