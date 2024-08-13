Военкор Сладков: Дюмина назначили командовать ВС РФ в Курской области

Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин, недавно назначенный помощником президента России Владимира Путина, возглавит Северное направление в специальной военной операции (СВО), охватывающей и Курскую область.
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