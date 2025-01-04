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Ротенберг – журналисту на вопрос о нервотрепке в матче с ЦСКА: «Вы за СКА не болеете разве? Нет? Я просто не знал. Хорошо, что в 2025 году вы стали честными»

Диалог произошел во время пресс-конференции после матча Фонбет Чемпионата КХЛ между клубом из Санкт-Петербурга и ЦСКА (6:3).

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