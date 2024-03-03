Ли Хуэй: КНР готова продолжать усилия по содействию переговорам РФ и Украины

Пекин готов продолжать усилия по содействию переговорам Москвы и киевской стороны. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Ли Хуэй, специальный представитель Китайской Народной Республики по делам Евразии.
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