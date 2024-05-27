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NQ Scalping Zones 5/28

NQ Scalping Zones 5/28

NQ Scalping Zones 5/28 E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! QuantumEdgeAnalytics NQ Weekly Outlook Upside Targets: * 18,929--19,000--19,100 Downside Targets: *18,826--18,758--18,693 Daily Trend Tracker - *NQ? *DXY- *VIX- *US10Y-.

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