Замглавы МВД Зубов: мигранты будут обязаны приобретать телефон при приезде в РФ

При приезде в Россию мигрантов обяжут приобретать телефон. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов в ходе заседания комитета Совета Федерации по международным делам, передает РИА Новости.
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