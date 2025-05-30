Негляд: действие банковских карт для иностранцев нужно сократить до года

Срок действия банковских карт для иностранцев необходимо сократить до года. Об этом в ходе пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма заявил заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии