Негляд: действие банковских карт для иностранцев нужно сократить до года

Срок действия банковских карт для иностранцев необходимо сократить до года. Об этом в ходе пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма заявил заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд, передает ТАСС.