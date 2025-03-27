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Уязвимость безопасности: Команда Трампа случайно добавила журналиста в чат

Уязвимость безопасности: Команда Трампа случайно добавила журналиста в чат

Команда Трампа обсуждала военные планы в чате Signal, куда ошибочно добавили журналиста. В разговоре участвовали высокопоставленные лица, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и главу Пентагона Питера Хегсета.

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