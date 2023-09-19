Парламентская газета

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Китайские аналитики назвали цели визита Ван И в Россию

Китайские аналитики назвали цели визита Ван И в Россию

Переговоры министра иностранных дел КНР Ван И в Москве призваны решить широкий круг задач. Помимо обсуждения возможной встречи глав государств, китайский дипломат обменяется с российскими коллегами оценками происходящего на международной арене.

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