Китайские аналитики назвали цели визита Ван И в Россию

Переговоры министра иностранных дел КНР Ван И в Москве призваны решить широкий круг задач. Помимо обсуждения возможной встречи глав государств, китайский дипломат обменяется с российскими коллегами оценками происходящего на международной арене.
Переговоры министра иностранных дел КНР Ван И в Москве призваны решить широкий круг задач. Помимо обсуждения возможной встречи глав государств, китайский дипломат обменяется с российскими коллегами оценками происходящего на международной арене.
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