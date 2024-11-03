Российские космонавты с МКС поздравили граждан РФ с Днем народного единства

Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с борта международной космической станции поздравили всех граждан РФ с Днем народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября.
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