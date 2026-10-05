Busan film fest director Jung Hanseok eyes greater global reach

The Busan International Film Festival is looking to build on its growing international stature, festival director Jung Hanseok said ahead of its 31st edition.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым