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Busan film fest director Jung Hanseok eyes greater global reach

The Busan International Film Festival is looking to build on its growing international stature, festival director Jung Hanseok said ahead of its 31st edition.

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