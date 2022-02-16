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Темпы инфляции в КНР в январе 2022 года составили 0,9%

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - ключевой показатель уровня инфляции - в январе увеличился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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