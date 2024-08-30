Мирошник: ВСУ расстреливают машины жителей Курской области как в тире

Украинские боевики расстреливают машины мирных жителей на территории Курской области. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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