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Регионы России

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Павел Табаков женился на Ксении Ермоленко спустя пять лет отношений

Павел Табаков женился на Ксении Ермоленко спустя пять лет отношений

31-летний актёр Павел Табаков официально женился на своей 37-летней возлюбленной Ксении Ермоленко после пяти лет совместных отношений.

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