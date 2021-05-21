В офисе Зеленского прокомментировали скандал с косовороткой

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утром в пятницу, 21 мая, ответил на критику снимка, на котором Владимир Зеленский запечатлен в косоворотке.
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