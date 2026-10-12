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Шахматистка из Мангистау завоевала бронзу на чемпионате Азии

Шахматистка из Мангистау завоевала бронзу на чемпионате Азии

Юная шахматистка Акниет Кумисбай заняла третье место на 20-м Азиатском чемпионате по шахматам среди участников в возрасте от 7 до 17 лет.

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