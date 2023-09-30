Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

72 059 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Палтусова
    Смелее надо казахи, смелее.Галкин* сделал за...
  • Ю Иван
    Приезжай в армии послужить а дальше тик ток и всё остальное !)) Но в армию в наряде розового цвета ))   как и по улиц...В России ответили...
  • Ю Иван
    Красиво его на х..й послали )) пусть и дальше не в России рот открывает !Галкин* сделал за...

"Как клоун": опозорившуюся жену Певцова высмеяли в Сети

"Как клоун": опозорившуюся жену Певцова высмеяли в Сети

Артист Дмитрий Певцов вот уже практически тридцать лет женат на Ольге Дроздовой. У пары есть сын Елисей и приемная дочка Алена Дроздова – которая встретила своих маму и папу всего несколько лет назад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Игорь
Да, образ явно не свадебный!))) Все-таки свадьба дочери! Можно было одеться более торжественно и красиво! А так можно по даче ходить или на рынок!))) Кеды, это конечно апогей торжества! ))) А в прочем они все на фото одеты по колхозному!))) Отцы в футболках на выпуск, женщины в каких-то сарафанах, жена Певцова в кедах и пижаме какой-то! Ещё жених как то ближе к торжественному и то без галстука)) Главное им нравиться!)))
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх