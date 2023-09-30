"Как клоун": опозорившуюся жену Певцова высмеяли в Сети

И

Игорь

Да, образ явно не свадебный!))) Все-таки свадьба дочери! Можно было одеться более торжественно и красиво! А так можно по даче ходить или на рынок!))) Кеды, это конечно апогей торжества! ))) А в прочем они все на фото одеты по колхозному!))) Отцы в футболках на выпуск, женщины в каких-то сарафанах, жена Певцова в кедах и пижаме какой-то! Ещё жених как то ближе к торжественному и то без галстука)) Главное им нравиться!)))