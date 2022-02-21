Происшествия

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В Калужской области оперативники изъяли из оборота партию немаркированной табачной продукции на сумму более 200 тысяч рублей

В Калужской области оперативники изъяли из оборота партию немаркированной табачной продукции на сумму более 200 тысяч рублей

Сотрудниками МОМВД России «Юхновский» проведена проверка информации о возможном нарушении законодательства в сфере оборота табачной продукции в одном из торговых павильонов города Юхнова.

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