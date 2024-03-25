Москвич третий день не может найти жену после теракта в «Крокусе»

РИАМО - 25 мар. Москвич уже третий день ищет свою пропавшую жену после теракта в «Крокусе». Он обзвонил все больницы, проверил списки погибших, обошел морги, но так и не обнаружил свою супругу, сообщает Baza.
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