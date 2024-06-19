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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Паршивлюк завершил карьеру в 35 лет. Экс-защитник «Динамо» и «Спартака» войдет в штаб Лички

«Сергей Викторович завершил игровую карьеру и в новом сезоне войдет в тренерский штаб Марцела Лички», – сообщили в пресс-службе московского клуба.

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