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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Юта» может рассмотреть варианты обмена Уокера Кесслера этим летом

Как сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер со ссылкой на источники в командах НБА, «Джаз» готовы рассмотреть варианты обмена центрового в межсезонье-2024.

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