Театр абсурда

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Балканские коллаборационисты призвали ЕС и НАТО «вмешаться в события в Черногории»

Балканские коллаборационисты призвали ЕС и НАТО «вмешаться в события в Черногории»

Отставные госдеятели балканских стран прозападной ориентации написали коллективное письмо на имя председателя  Совета Европы Шарля Мишеля, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Лайен и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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