С вас только кузов: китайцы разработали универсальную платформу

Китайская компания CATL – крупнейший в мире производитель тяговых аккумуляторов. Достигнув этого статуса, она идет дальше и разрабатывает полноценную универсальную платформу для электромобилей, которую окрестили CIIC (CATL Integrated Intelligent Chassis).
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