Дмитрий Губерниев поддержал решение Владимира Путина участвовать в мартовских выборах

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку Путина О своей поддержке решения Владимира Путина участвовать в президентских выборах 2024 года журналистам АГН «Москва» рассказал известный телеведущий Дмитрий Губерниев.
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