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Как сохранить здоровые и красивые волосы зимой

Если вы хотите защитить свои волосы зимой, эта статья вам обязательно пригодится. А ведь на самом деле какие же опасности подстерегают женские волосы в зимнее время? С приближением холодного периода меняется и состояние волос: они становятся тоньше и слабее, теряют свой натуральный блеск и чаще выпадают.

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