Как сохранить здоровые и красивые волосы зимой

Если вы хотите защитить свои волосы зимой, эта статья вам обязательно пригодится. А ведь на самом деле какие же опасности подстерегают женские волосы в зимнее время? С приближением холодного периода меняется и состояние волос: они становятся тоньше и слабее, теряют свой натуральный блеск и чаще выпадают.