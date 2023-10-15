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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елизавета Туктамышева: «Программа Савосина попала в мое сердечко на 100 процентов. Роман, мои аплодисменты тебе»

Савосин занял второе место на этапе Гран-при России в Уфе. «Это будет одна из самых моих любимых произвольных программ этого сезона.

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