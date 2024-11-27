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Петербургский дневник

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Беглов: лучших производителей товаров, исполнителей работ и поставщиков услуг отметят наградой правительства Петербурга

Беглов: лучших производителей товаров, исполнителей работ и поставщиков услуг отметят наградой правительства Петербурга

Соответствующее постановление уже подписано Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города «О награждении наградой Правительства Санкт-Петербурга – почетным знаком «За качество товаров (продукции), работ и услуг».

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