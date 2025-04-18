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Курские новости

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Окруженные в Курской области укронацисты массово сдаются в плен

Окруженные в Курской области укронацисты массово сдаются в плен

раинские оккупанты из ВСУ попали в окружение в Курской области и сдаются в плен на фоне беспрецедентных потерь, сообщили в Минобороны России Украинские оккупанты из ВСУ попали в окружение в Курской области и сдаются в плен на фоне беспрецедентных потерь, сообщили в Минобороны России.

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