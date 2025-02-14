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Царьград

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Циклон уходит на восток. В Пермском Крае ждут молодого циклона со снегом и морозцем

Циклон уходит на восток. В Пермском Крае ждут молодого циклона со снегом и морозцем

Погода постепенно приближается к климатической нормеАномальное тепло в Пермском крае закончилось и оттепелей в ближайшее время в регионе не обещают.

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