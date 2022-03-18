Лишь два российских футболиста остались в еврокубках

В еврокубках по итогам матчей 1/8 финала остались выступать два российских футболиста. Итальянская "Аталанта", в форме которой выступает Алексей Миранчук, по итогам двух матчей обыграла швейцарский "Базель" и вышла в четвертьфинал Лиги Европы.