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Лишь два российских футболиста остались в еврокубках

Лишь два российских футболиста остались в еврокубках

В еврокубках по итогам матчей 1/8 финала остались выступать два российских футболиста. Итальянская "Аталанта", в форме которой выступает Алексей Миранчук, по итогам двух матчей обыграла швейцарский "Базель" и вышла в четвертьфинал Лиги Европы.

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