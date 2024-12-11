На Смоленщине выбрали победителя и лауреатов конкурса «Преподаватель года» профобразования

В этом году его участниками стали педагоги 12 из профессиональных образовательных организаций Смоленской области Юлия Пшенова, педагог Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования, стала «Преподавателем года» системы специального и профессионального образования в регионе.
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