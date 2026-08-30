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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гол «МЮ» в ворота «Ипсвича» засчитали, несмотря на руку Магуайра: «Это автогол, случайная игра рукой не наказывается»

АПЛ объяснила решение арбитров засчитать гол « Манчестер Юнайтед » в ворота « Ипсвича » после игры рукой Харри Магуайра .

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