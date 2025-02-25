МОСКВА, 25 февраля, ФедералПресс. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Жога заявил, что Владимира Зеленского ожидает серьезный судебный процесс из-за геноцида русского населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии