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Газета.ру

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Парламент Эстонии избрал Юлле Мадизе новым президентом страны

Парламент Эстонии избрал Юлле Мадизе новым президентом страны

Депутаты Рийгикогу (парламент) Эстонии избрали канцлера юстиции Юлле Мадизе новым президентом страны на пятилетний срок.

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