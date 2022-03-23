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Директор ЦАМТО Коротченко: передача С-400 Украине означала бы отказ Турции от суверенитета

Директор ЦАМТО Коротченко: передача С-400 Украине означала бы отказ Турции от суверенитета

vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0 ЗРК С-400 Передача Турцией комплексов ПВО С-400 Украине была бы равнозначна отказу от национального суверенитета, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

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