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Во Владимирской области за незаконную добычу гуся оштрафовали браконьера

Во Владимирской области за незаконную добычу гуся оштрафовали браконьера

Аналитический отчет Государственной инспекции по охране животного мира и их среды обитания во Владимирской области выявил, что апрель 2024 года, совпавший с началом весенней охоты на птиц, принес значительные изменения в проведение охотничьего контроля.

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