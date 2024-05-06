Во Владимирской области за незаконную добычу гуся оштрафовали браконьера

Аналитический отчет Государственной инспекции по охране животного мира и их среды обитания во Владимирской области выявил, что апрель 2024 года, совпавший с началом весенней охоты на птиц, принес значительные изменения в проведение охотничьего контроля.
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