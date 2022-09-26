Любопытности и невероятности

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Свежие комментарии

  • macs Mike
    Единственное, чего хочет запад, - это контролировать российские полезные ископаемые и экономику, русские будут рабами...А как же «весь мир»?
  • Александр Николаевич
    В принципе- КРУТО! Как и полеты самолетов вокруг одной шестой части Земли! Миллиарды убытков! Еще круче случайно порв...Первая незаметная...
  • Валерий Шаронов
    нужна заметная и очень больная. сколько можно терпеть?Первая незаметная...

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