В Тульской области третья опасность атаки БПЛА за день

В регионе за сутки уже сбили два беспилотника, третья угроза атаки объявлена в течение дня.В Тульской области объявлена третья опасность атаки БПЛА за день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Аварийный дом в А...
- Депутат Юрий Афон...
- В Тульской област...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым