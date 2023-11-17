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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Средняя зарплата «чистыми» в России и в 5 самых бедных странах Европы — у кого больше?

Если бы мне платили, как в Евросоюзе, я бы был доволен. А вы? А в каком ЕС, в «бедном» или в «богатом»? В этот раз не будем сравнивать доходы россиян с доходами жителей богатых стран континента, в большинстве из которых ВВП пониже нашего.

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