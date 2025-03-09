Все в сад: зумеры выбирают игры про растения

«Садоводческие» видеоигры — прекрасный способ встретить весну, не выходя из дома. Даже если за окном ливень, снег и заморозки, можно окунуться в зеленый виртуальный мир в ожидании, когда реальная природа действительно проснется.
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