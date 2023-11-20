ТАСС: обыски проходят в ростовском суде, председателя подозревают в коррупции

Обыски проходят в домах и на работе у председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону и его коллеги, который подозревают в соучастии по коррупционному делу экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой.
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