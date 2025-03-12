Весенний выпуск «Крымского журнала» поступил в продажу

Очередной номер «Крымского журнала» доступен к покупке и подписке. Основной темой стали экзотические фрукты, которые выращивают на полуострове и подготовка к великой дате – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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