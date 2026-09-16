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Аргументы и Факты

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Дикий кабан напал на 36-летнюю женщину, подбросил и сломал ей ногу

Дикий кабан напал на 36-летнюю женщину, подбросил и сломал ей ногу

В столице Польши дикий кабан напал на женщину и нанёс ей травмы. Об этом сообщает TVP World.Как рассказала пострадавшая, животное внезапно появилось перед ней, после чего кабан побежал на женщину с огромной скоростью и врезался в неё.

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